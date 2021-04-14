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14 апреля 2021, 14:12 15

"Красная" зона: Степанов перепутал Буковину с Закарпатьем

14 апреля 2021, 14:12 15
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Министр по ошибке назвал не ту область, которая вышла из карантина
Фото из открытых источников
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Глава Минздрава Максим Степанов перепутал Черновицкую область с Закарпатской, сообщая о выходе региона из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Сегодня Степанов сперва сообщил о том, что Черновицкая область вышла из "красной" зоны.

Позже министр удалил свой пост в Facebook и обновил сообщение, отметив о выходе из "красной" зоны Черновицкой, а Закарпатской области.

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала...

Posted by Максим Степанов on Wednesday, April 14, 2021

Как сообщалось, на Закарпатье возобновили обучение в начальных классах школы. Закарпатская область перешла к "желтого" уровня эпидемиологической опасности.

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