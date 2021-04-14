"Красная" зона: Степанов перепутал Буковину с Закарпатьем

Министр по ошибке назвал не ту область, которая вышла из карантина

Министр по ошибке назвал не ту область, которая вышла из карантина

Фото из открытых источников

Глава Минздрава Максим Степанов перепутал Черновицкую область с Закарпатской, сообщая о выходе региона из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Сегодня Степанов сперва сообщил о том, что Черновицкая область вышла из "красной" зоны.

Позже министр удалил свой пост в Facebook и обновил сообщение, отметив о выходе из "красной" зоны Черновицкой, а Закарпатской области.

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала... Posted by Максим Степанов on Wednesday, April 14, 2021

Как сообщалось, на Закарпатье возобновили обучение в начальных классах школы. Закарпатская область перешла к "желтого" уровня эпидемиологической опасности.