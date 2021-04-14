"Красная" зона: Степанов перепутал Буковину с Закарпатьем
Министр по ошибке назвал не ту область, которая вышла из карантина
Министр по ошибке назвал не ту область, которая вышла из карантина
Глава Минздрава Максим Степанов перепутал Черновицкую область с Закарпатской, сообщая о выходе региона из "красной" зоны карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Сегодня Степанов сперва сообщил о том, что Черновицкая область вышла из "красной" зоны.
Позже министр удалил свой пост в Facebook и обновил сообщение, отметив о выходе из "красной" зоны Черновицкой, а Закарпатской области.
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Как сообщалось, на Закарпатье возобновили обучение в начальных классах школы. Закарпатская область перешла к "желтого" уровня эпидемиологической опасности.
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