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13 квітня 2021, 17:46 8

Поїзди до "червоної" Полтавщини поки не відміняють

13 квітня 2021, 17:46 8
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Та все може змінитися за тиждень
Та все може змінитися за тиждень
Фото з відкритих джерел
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Укрзалізниця за тиждень опрацює формат обмежень щодо Полтавської області, яка з 15 квітня належить до “червоної" зони за темпами поширення коронавірусу. Доти потяги далекого сполучення курсують без змін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Полтавська область переходить до переліку "червоних" карантинних зон з 00:00 15 квітня. Укрзалізниця, Міністерства інфраструктури та охорони здоров’я протягом тижня опрацюють та подадуть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.

Також слід відзначити, що Полтава є стратегічно важливим транспортним вузлом, відтак рішення щодо додаткових обмежень ухвалюватиметься після детального аналізу тижневої динаміки розвитку епідеміологічної ситуації. Про запровадження обмежень та їхній характер Укрзалізниця повідомить додатково, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, з 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони". Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС.

Раніше стало відомо, що у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac. В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення.

червона зона Полтавська область карантин транспорт Укрзализныця залізниця

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