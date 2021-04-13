Поїзди до "червоної" Полтавщини поки не відміняють

Та все може змінитися за тиждень

Та все може змінитися за тиждень

Фото з відкритих джерел

Укрзалізниця за тиждень опрацює формат обмежень щодо Полтавської області, яка з 15 квітня належить до “червоної" зони за темпами поширення коронавірусу. Доти потяги далекого сполучення курсують без змін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Полтавська область переходить до переліку "червоних" карантинних зон з 00:00 15 квітня. Укрзалізниця, Міністерства інфраструктури та охорони здоров’я протягом тижня опрацюють та подадуть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.

Також слід відзначити, що Полтава є стратегічно важливим транспортним вузлом, відтак рішення щодо додаткових обмежень ухвалюватиметься після детального аналізу тижневої динаміки розвитку епідеміологічної ситуації. Про запровадження обмежень та їхній характер Укрзалізниця повідомить додатково, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, з 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони". Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС.

Раніше стало відомо, що у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac. В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення.