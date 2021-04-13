У Києві продовжили заборону на проведення продуктових ярмарків

Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19

Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19

Фото: із відкритих джерел

У Києві міська влада 12 квітня продовжила заборону на проведення продуктових ярмарків під час карантину.

Про це у Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає RegioNews.

У міській адміністрації розповіли, що заборона на проведення ярмарків на території Києва буде діяти до окремого розпорядження. Точної дати, до якої діє заборона, поки не називають.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті Києві та з метою зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19... продовжено заборону на території міста Києва на проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, скільки днів ще потрібно для відключення опалення у столиці.