У Києві продовжили заборону на проведення продуктових ярмарків
У Києві міська влада 12 квітня продовжила заборону на проведення продуктових ярмарків під час карантину.
Про це у Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає RegioNews.
У міській адміністрації розповіли, що заборона на проведення ярмарків на території Києва буде діяти до окремого розпорядження. Точної дати, до якої діє заборона, поки не називають.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті Києві та з метою зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19... продовжено заборону на території міста Києва на проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.
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