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13 квітня 2021, 16:50 8

У Києві продовжили заборону на проведення продуктових ярмарків

13 квітня 2021, 16:50 8
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Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19
Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19
Фото: із відкритих джерел
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У Києві міська влада 12 квітня продовжила заборону на проведення продуктових ярмарків під час карантину.

Про це у Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає RegioNews.

У міській адміністрації розповіли, що заборона на проведення ярмарків на території Києва буде діяти до окремого розпорядження. Точної дати, до якої діє заборона, поки не називають.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті Києві та з метою зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19... продовжено заборону на території міста Києва на проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, скільки днів ще потрібно для відключення опалення у столиці.

коронавірус Київ КМДА заборона Ярмарки червона зона

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