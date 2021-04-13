Поезда до "красной" Полтавщины пока не отменяют

Но все может измениться за неделю

Но все может измениться за неделю

Фото из открытых источников

Укрзализныця за неделю обработает формат ограничений относительно Полтавской области, которая с 15 апреля принадлежит к “красной" зоне по темпам распространения коронавируса. До тех пор поезда дальнего следования курсируют без изменений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Полтавская область переходит в перечень "красных" карантинных зон с 00:00 15 апреля. Укрзализныця, Министерства инфраструктуры и здравоохранения в течение недели проработают и представят предложения по организации перевозок в регионе, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.

Также следует отметить, что Полтава является стратегически важным транспортным узлом, поэтому решение относительно дополнительных ограничений будет приниматься после детального анализа недельной динамики развития эпидемиологической ситуации. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 15 апреля Полтавщина перейдет к "красной зоне". Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее стало известно, что в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac. В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения.