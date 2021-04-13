09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 17:46 4

Поезда до "красной" Полтавщины пока не отменяют

13 апреля 2021, 17:46 4
Читайте також українською мовою
Но все может измениться за неделю
Но все может измениться за неделю
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Укрзализныця за неделю обработает формат ограничений относительно Полтавской области, которая с 15 апреля принадлежит к “красной" зоне по темпам распространения коронавируса. До тех пор поезда дальнего следования курсируют без изменений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Полтавская область переходит в перечень "красных" карантинных зон с 00:00 15 апреля. Укрзализныця, Министерства инфраструктуры и здравоохранения в течение недели проработают и представят предложения по организации перевозок в регионе, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.

Также следует отметить, что Полтава является стратегически важным транспортным узлом, поэтому решение относительно дополнительных ограничений будет приниматься после детального анализа недельной динамики развития эпидемиологической ситуации. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 15 апреля Полтавщина перейдет к "красной зоне". Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее стало известно, что в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac. В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения.

красная зона Полтавская область карантин транспорт Укрзализныця железная дорога

В Киеве продлили запрет на проведение продуктовых ярмарок
13 апреля 2021, 16:50
В Запорожье отменили сессию городского совета из-за "красной" зоны карантина
13 апреля 2021, 14:39
Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны - ОГА
13 апреля 2021, 12:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram