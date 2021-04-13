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В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
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13 квітня 2021, 09:15 9

В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19

13 квітня 2021, 09:15 9
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 12 квітня COVID-19 діагностували у 11 680 осіб, зафіксовано 457 летальних випадків, госпіталізували 2 334 людини, 14 019 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 680 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 13 квітня. Серед захворілих - 501 дитина і 366 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 83 975 (в тому числі методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 872 785 осіб;
  • одужало - 1 430 234 особи;
  • летальних результатів - 37 758;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 7856 людина, зафіксовано 287 летальних випадків.

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