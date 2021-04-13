В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
В Україні за 12 квітня COVID-19 діагностували у 11 680 осіб, зафіксовано 457 летальних випадків, госпіталізували 2 334 людини, 14 019 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
11 680 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 13 квітня. Серед захворілих - 501 дитина і 366 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 83 975 (в тому числі методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 872 785 осіб;
- одужало - 1 430 234 особи;
- летальних результатів - 37 758;
- проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.
Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 7856 людина, зафіксовано 287 летальних випадків.