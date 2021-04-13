С 15 апреля Полтавщина перейдет в "красную зону"
С четверга, 15 апреля, Полтавская область войдет в зону с “красным” уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Об этом написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 минут 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, — написал Немчинов.
Как сообщалось, Украина достигла пика третьей волны эпидемии коронавируса - Степанов. В Минздраве считают, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине начинает стабилизироваться.
Сегодня в Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (1503).