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13 апреля 2021, 14:43 24

С 15 апреля Полтавщина перейдет в "красную зону"

13 апреля 2021, 14:43 24
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Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС
Фото из открытых источников
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С четверга, 15 апреля, Полтавская область войдет в зону с “красным” уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 минут 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, — написал Немчинов.

Как сообщалось, Украина достигла пика третьей волны эпидемии коронавируса - Степанов. В Минздраве считают, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине начинает стабилизироваться.

Сегодня в Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (1503).

карантин COVID-19 Полтавщина комиссия красная зона Олег Немчинов

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