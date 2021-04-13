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13 квітня 2021, 10:38 8

Україна досягла піку третьої хвилі епідемії коронавірусу - Степанов

13 квітня 2021, 10:38 8
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У МОЗ вважають, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні починає стабілізуватися
У МОЗ вважають, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні починає стабілізуватися
Фото: із відкритих джерел
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Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, і поступово ситуація із поширенням захворювання почала стабілізуватися.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми вийшли на пік захворюваності, пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо поліпшення по госпіталізації", - сказав міністр.

За його словами, на минулому тижні було на дві тисячі менше осіб, яких госпіталізували, ніж на позаминулому тижні. Також зменшилась кількість викликів "швидкої".

Степанов зазначив, що західні регіони, які першими потрапили в "червону" зону, вже вийшли з неї. Він додав, що області, які перебувають зараз в "червоній" зоні, також незабаром покинуть її через поліпшення ситуації.

Ми не перемогли ще COVID... Але адаптивний карантин працює", - заявив глава МОЗу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19, найбільше нових заражень виявили в Києві.

МОЗ коронавірус карантин Україна Максим Степанов пандемія

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