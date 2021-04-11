Дві людини госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві

Пригода сталася на проспекті Григоренка

Пригода сталася на проспекті Григоренка

Фото: Еспресо

Дві людини госпіталізовані з травмами в результаті конфлікту з застосуванням пістолета напередодні ввечері.

Про це повідомляє портал "Вартові Еспрессо" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У суботу ввечері, 10 квітня, на проспекті Григоренка у Києві пролунали постріли. За попередньою інформацією, між відпочиваючими чоловіками стався конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів.

У результаті пострілів травми отримали дві людини, які були госпіталізовані.

На місці працює слідчо-оперативна група.

На столичному проспекті в результаті стрілянини травмовано двоє людей. НАЖИВО Posted by Вартові еспресо on Saturday, April 10, 2021

Як повідомлялося, вчора, у Києві біля метро затримали чоловіків з бойовими гранатами. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.