Дві людини госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві
Дві людини госпіталізовані з травмами в результаті конфлікту з застосуванням пістолета напередодні ввечері.
Про це повідомляє портал "Вартові Еспрессо" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
У суботу ввечері, 10 квітня, на проспекті Григоренка у Києві пролунали постріли. За попередньою інформацією, між відпочиваючими чоловіками стався конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів.
У результаті пострілів травми отримали дві людини, які були госпіталізовані.
На місці працює слідчо-оперативна група.
На столичному проспекті в результаті стрілянини травмовано двоє людей. НАЖИВОPosted by Вартові еспресо on Saturday, April 10, 2021
Як повідомлялося, вчора, у Києві біля метро затримали чоловіків з бойовими гранатами. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.