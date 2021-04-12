Прием первоклассников в школы Киева будет восстановлен уже в мае - КГГА
О временном прекращении приема столичные власти заявили на прошлой неделе
О временном прекращении приема столичные власти заявили на прошлой неделе
В Киеве приостановили прием первоклассников в школу из-за ситуации с распространением COVID-19, его планируют восстановить уже в мае.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает RegioNews.
По его словам, согласно предварительному плану, прием первоклассников должен был начаться сегодня, 12 апреля.
Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школу начнется в мае... О новой дате старта приема мы обязательно проинформируем всех... Как только ситуация стабилизируется, приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием", - написал Мондриевский.
Напомним, 9 апреля в столице приостановили набор первоклассников в школы.
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