Показники, через які Миколаївщина в "червоній" зоні, знижуються, - ОДА
Чиновники сподіваються, що це тенденція
Чиновники сподіваються, що це тенденція
Два показники, через які Миколаївська область у "червоній" зоні, пішли вниз.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає RegioNews.
Сьогодні вперше два показники, через які ми у "червоній зоні", пішли вниз. Сподіваюсь, що це тенденція. Продовжуємо дотримуватись карантинних заходів та санітарних норм. Не хворійте! - написав Кім.
Як повідомлялося, у Миколаєві й Запоріжжі з 3 квітня посилили карантин. У містах обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів.
9 квітня міська рада Миколаєва просила Кабмін скасувати деякі обмеження карантину.
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