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11 квітня 2021, 17:01 10

Показники, через які Миколаївщина в "червоній" зоні, знижуються, - ОДА

11 квітня 2021, 17:01 10
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Чиновники сподіваються, що це тенденція
Чиновники сподіваються, що це тенденція
Фото: nikvesti.com
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Два показники, через які Миколаївська область у "червоній" зоні, пішли вниз.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає RegioNews.

Сьогодні вперше два показники, через які ми у "червоній зоні", пішли вниз. Сподіваюсь, що це тенденція. Продовжуємо дотримуватись карантинних заходів та санітарних норм. Не хворійте! - написав Кім.

Як повідомлялося, у Миколаєві й Запоріжжі з 3 квітня посилили карантин. У містах обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів.

9 квітня міська рада Миколаєва просила Кабмін скасувати деякі обмеження карантину.

Миколаївська ОДА карантин COVID-19 червона зона Віталій Кім

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