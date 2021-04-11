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11 квітня 2021, 14:33 6

У ЗСУ зафіксовано ще два летальних випадки через COVID-19

11 квітня 2021, 14:33 6
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Всього за час пандемії одужало 20 046 осіб, летальних випадків 70
Всього за час пандемії одужало 20 046 осіб, летальних випадків 70
Фото з відкритих джерел
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У Збройних Силах України зафіксовано 57 нових випадків захворювання на коронавірус та два летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 11 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3 014 осіб. Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "працівник ЗС України з 06.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 03.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Одеському обласному клінічному медичному центрі "Лікарня Водніков". Не зважаючи на проведену терапію 10.04.2021 стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху”.

Всього за час пандемії одужало 20 046 осіб, летальних випадків 70.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 967 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 20 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 35 163 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 2 830 медичних працівників.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 677 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 11 квітня в Збройних Силах України на гостру...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Sunday, April 11, 2021

Як повідомлялося про коронавірус в Україні, понад 12 тисяч нових випадків за добу. Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань.

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