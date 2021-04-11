Показатели, из-за которых Николаевщина в "красной" зоне, снижаются, - ОГА
Чиновники надеются, что это тенденция
Чиновники надеются, что это тенденция
Два показателя, из-за которых Николаевская область в "красной" зоне, пошли вниз.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает RegioNews.
Сегодня впервые два показателя, из-за которых мы в "красной зоне", пошли вниз. Надеюсь, что это тенденция. Продолжаем придерживаться карантинных мероприятий и санитарных норм. Не болейте! - написал Ким.
Как сообщалось, в Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин. В городах ограничили работу рынков, транспорта и кинотеатров.
9 апреля городской совет Николаева просил Кабмин отменить некоторые ограничения карантина.
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