08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 15:50 4

В Запорожских больницах 90% "ковидных" коек уже заняты

09 апреля 2021, 15:50 4
Читайте також українською мовою
Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах
Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Запорожье, которое вошло в "красную" зону в пятницу, оказалось на пороге дефицита больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодня из-за интенсивной госпитализации больных коронавирусом 90% коек в запорожских больницах уже заняты. В результате город разворачивает в местных больницах дополнительные койки.

Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах, также усилены карантинные ограничения.

В наших больницах на сегодня 1073 места для таких больных. И мы сегодня издали приказ о дополнительном перепрофилирования в "ковидный фонд" еще 205 коек. У нас 90-110 госпитализаций ежедневно, выписка идёт 60-80 человек. Мы понимаем, что если тенденция математически будет увеличиваться, мы не будем успевать доставлять кровати, я уже не говорю о медицинском персонале, - рассказал Пустоваров.

При этом чиновник подчеркнул, что ситуация в запорожских больницах сложная, но пока контролируемая.

На период пребывания Запорожья в "красной" зоне с 00:00 часов 9 апреля в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые, по мнению власти, должны снизить уровень заболеваемости. В частности, прекращены плановые госпитализации в больницах.

Как сообщалось, Запорожская область в "красной зоне": что закроют и как будет работать транспорт. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС вводит дополнительные ограничения с 00 час. 9 апреля.

COVID-19 коронавирус госпитализация карантин красная зона Запорожье

Городской совет Николаева просит Кабмин отменить некоторые ограничения карантина
09 апреля 2021, 14:29
Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна
09 апреля 2021, 13:14
Кличко требует ввести полный локдаун и ограничить сообщение между областями
09 апреля 2021, 13:07
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram