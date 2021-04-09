В Запорожских больницах 90% "ковидных" коек уже заняты

Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах

Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах

Фото из открытых источников

Запорожье, которое вошло в "красную" зону в пятницу, оказалось на пороге дефицита больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодня из-за интенсивной госпитализации больных коронавирусом 90% коек в запорожских больницах уже заняты. В результате город разворачивает в местных больницах дополнительные койки.

Город в срочном порядке перепрофилирует несколько сотен новых мест в больницах, также усилены карантинные ограничения.

В наших больницах на сегодня 1073 места для таких больных. И мы сегодня издали приказ о дополнительном перепрофилирования в "ковидный фонд" еще 205 коек. У нас 90-110 госпитализаций ежедневно, выписка идёт 60-80 человек. Мы понимаем, что если тенденция математически будет увеличиваться, мы не будем успевать доставлять кровати, я уже не говорю о медицинском персонале, - рассказал Пустоваров.

При этом чиновник подчеркнул, что ситуация в запорожских больницах сложная, но пока контролируемая.

На период пребывания Запорожья в "красной" зоне с 00:00 часов 9 апреля в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые, по мнению власти, должны снизить уровень заболеваемости. В частности, прекращены плановые госпитализации в больницах.

Как сообщалось, Запорожская область в "красной зоне": что закроют и как будет работать транспорт. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС вводит дополнительные ограничения с 00 час. 9 апреля.