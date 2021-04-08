На Волині мотоцикл з двома дітьми врізався у паркан: 15-літня водійка загинула

13-літня пасажирка – сестра загиблої – госпіталізована

13-літня пасажирка – сестра загиблої – госпіталізована

Фото Нацполіції

За фактом летальної ДТП у Ковельському районі, в якій загинула неповнолітня дівчина, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася учора близько 16-ої години по вулиці Шевченка у селищі Зоболоття. Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна жителька селища. Дівчина, ймовірно, не впоралась з керуванням та врізалась у паркан. Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, її сестра, 13-річна пасажирка транспортного засобу отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували, - – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.