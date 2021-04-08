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08 квітня 2021, 17:24 11

На Вінниччині помер колишній чиновник ОДА: він нещодавно зробив COVID-щеплення

08 квітня 2021, 17:24 11
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У чоловіка залишилися троє дітей
Фото з відкритих джерел
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На Вінниччині у віці 42 років помер екс-перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк.

Як пише з посиланням на 33 канал, за кілька днів до смерті він щепився від коронавірусу, пише RegioNews.

У судмедекспертизі повідомили, що чиновник помер унаслідок шлункової кровотечі. Нині будь-якого підтвердження зв'язку вакцинації з його смертю немає. Чоловік помер дорогою з ресторану.

"Знаю, що у "Батерфляй" Олександр святкував день народження товариша, там йому і стало зле. Приїхала "швидка допомога", але дорогою до Вінниці він помер", — розповіла подруга сім'ї Крученюк Наталія Бойко.

Похорон відбувся у вівторок, 6 квітня, в місті Хмільник. У чоловіка залишилися троє дітей.

Нагадаємо, на Одещині 23 березня померла жінка-військовослужбовець через 2 дні після отримання щеплення, а 24 березня у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Він мав серцево-судинні захворювання і діабет, а 15 березня йому зробили щеплення проти COVID-19.

коронавірус Україна смерть Вінницька область вакцинація

 
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