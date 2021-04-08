18:14  08 апреля
В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
18:33  08 апреля
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 17:37 6

На Волыни мотоцикл с двумя детьми врезался в забор: 15-летняя водитель погибла

08 апреля 2021, 17:37 6
Читайте також українською мовою
13-летняя пассажирка – сестра погибшей – госпитализирована
13-летняя пассажирка – сестра погибшей – госпитализирована
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

По факту летального ДТП в Ковельском районе, в котором погибла несовершеннолетняя девушка, полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

Авария случилась вчера около 16 часов по улице Шевченко в поселке Зоболоття. Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

За рулем мотоцикла Vіper находилась 15-летняя жительница поселка. Девушка, вероятно, не справилась с управлением и врезалась в забор.

В результате ДТП водитель мотоцикла погибла на месте, ее сестра, 13-летняя пассажирка транспортного средства получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали, – говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушениях правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина.

ДТП Волынь дети погибшие смерть полиция

На Винничине умер бывший чиновник ОГА: он недавно сделал COVID-прививку
08 апреля 2021, 17:24
В Ужгороде заместителя мэра задержали за пьяное вождение
08 апреля 2021, 17:03
ДТП с украинцами в Польше: водитель автобуса не признает вину
08 апреля 2021, 14:52
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua