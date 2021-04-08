На Волыни мотоцикл с двумя детьми врезался в забор: 15-летняя водитель погибла

13-летняя пассажирка – сестра погибшей – госпитализирована

13-летняя пассажирка – сестра погибшей – госпитализирована

Фото Нацполиции

По факту летального ДТП в Ковельском районе, в котором погибла несовершеннолетняя девушка, полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

Авария случилась вчера около 16 часов по улице Шевченко в поселке Зоболоття. Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

За рулем мотоцикла Vіper находилась 15-летняя жительница поселка. Девушка, вероятно, не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате ДТП водитель мотоцикла погибла на месте, ее сестра, 13-летняя пассажирка транспортного средства получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали, – говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушениях правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина.