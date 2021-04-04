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04 квітня 2021, 17:52 1696

На Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди

04 квітня 2021, 17:52 1696
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Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік
Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік
Фото: Нацполіція України
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Увечері 3 квітня с. Малинівці Малинської громади поліцейський насмерть збив 47-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця аварії.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Житомирської області, пише RegioNews.

Повідомлення про знайдене тіло чоловіка на дорозі на сільській вулиці надійшло до поліції близько 22:30 вечора. О 23.05 на території області було введено поліцейську операцію "Перехоплення", оскільки зафіксовані на місці події обставини свідчили про загибель чоловіка у результаті ДТП.

Завдяки зібраним на місці події речовим доказам вдалося встановити марку та колір машини. Упродовж ночі перевіряли автомобілі марки "Шкода" зеленого кольору та їх власників щодо причетності до зазначеної ДТП. У результаті на одній з вулиць м. Малина знайшли авто з характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить 33-річному поліціянту місцевого відділення, який з 1 квітня був відряджений до Управління карного розшуку ГУНП.

Про вказані обставини було негайно повідомлено Територіальне управління ДБР. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Водночас за наказом начальника ГУНП в області інспекцією з особового складу УКЗ ГУНП Житомирщини розпочато службове розслідування.

Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги.

ДТП смерть поліція Житомирська область аварія

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