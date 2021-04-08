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08 квітня 2021, 17:03 401

В Ужгороді заступника мера затримали через п’яне водіння

08 квітня 2021, 17:03 401
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Він намагався сховатися від патрульних, щоб уникнути перевірки на вміст алкоголю в крові
Він намагався сховатися від патрульних, щоб уникнути перевірки на вміст алкоголю в крові
Фото: zakarpattya.net.ua
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Працівники патрульної поліції затримали заступника міського голови Ужгорода Василя Пинзеника в стані алкогольного сп'яніння за кермом.

Про це повідомляє видання "Закарпаття онлайн", передає RegioNews.

Відомо, що його затримали 8 квітня близько 2:40 ночі за кермом автомобіля "Шкода Октавія".

Зі слів поліцейського, чиновник намагався уникнути освідчення на вміст алкоголю в крові, сховавшись за ялинками на площі Поштовій”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із інформацією, яка розміщена на сайті Ужгородської міської ради, Василь Пинзеник курує галузі економіки та підприємництва, транспорту, інвестицій та туризму, міжнародного співробітництва та інновацій.

За словами речника Патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, на чиновника склали адміністративний протокол за керування авто у нетверезому стані.

Патрульні зупинили водія, який мав ознаки сп'яніння. Його доставили до медустанови для осдвічення на вміст алкоголю. Лікар виявив, що водій був нетверезий. Справу направили до суду", - розповів "Суспільному” Ернест Завадський.

Нагадаємо, в Вінниці спецпризначенці затримували п'яного, що погрожував підірвати будинок сусідки гранатою.

заступник поліція мер Ужгород затримання алкоголь

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