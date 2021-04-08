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08 квітня 2021, 14:52 19

ДТП з українцями у Польщі: водій автобуса не визнає провину

08 квітня 2021, 14:52 19
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Водію висунули обвинувачення
Водію висунули обвинувачення
Фото з відкритих джерел
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У Польщі прокуратура висунула обвинувачення водію українського автобуса, який потрапив в аварію у ніч на 22 березня у Підкарпатському воєводстві.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступник районного прокурора міста Ярослав Божена Гараш-Волошин.

Водій провини не визнає.

"Підозрюваний не визнав провину і виклав свою версію подій. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді щоденної реєстрації у відділку поліції, вилучення закордонного паспорта і заборони виїзду з країни", — розповіла вона.

За її словами, водію висунуто обвинувачення на підставі статті 173 п. 2 Кримінального кодексу Польщі – ненавмисне доведення до катастрофи у наземному русі, що передбачає ув’язнення строком від 6 місяців до 8 років.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

ДТП аварія Польща аварія обвинувальний акт

 
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