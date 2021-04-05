У Києві обікрали квартиру судді після подання декларації

Але вкрасти вдалося лише коштовності і гроші матері судді

Але вкрасти вдалося лише коштовності і гроші матері судді

Фото sud.ua

У столиці обікрали квартиру судді Солом'янського райсуду, вона пов'язує це з подачею декларації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Безпосередньо після подачі декларації в Києві обікрали квартиру судді Солом'янського районного суду Вікторії Жовноватюк.

Це сталося від 2 до 6 годин ночі. В квартирі мешкають її мати і бабуся. У момент крадіжки там перебувала бабуся, яка спала і не чула злому.

Сама суддя там зареєстрована, але не проживає. Втім, грабіжники не знали про це, очевидно, побачивши в декларації суму готівкових коштів судді (10 тис. доларів і 870 тис. грн). Суддя пов'язує пограбування з подачею нею декларації.

За даними видання, украдено коштовності і гроші матері судді.

Як відомо з відкритих джерел, в офіційній декларації судді вказані чотири квартири в Києві, Київській області, Харкові та Кіровоградської області, будинок в Білогородці (поблизу столиці), 10 земельних ділянок, кілька об'єктів незавершеного будівництва, серед яких значиться будинок на 700 "квадратів".

Також сім'ї Жовноватюк належать п'ять авто, три з яких – Toyota LAND CRUISER.

Як повідомлялося, голова ВСУ Данішевська задекларувала 3,5 млн зарплати і чимало майна. Також вона вказала викрадені гроші.

Першого квітня в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування. За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації.

Разом з тим, народним депутатам нічого не заважає брехати в деклараціях - глава ЦПК. Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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