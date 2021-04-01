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В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
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01 квітня 2021, 14:50 5

В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування

01 квітня 2021, 14:50 5
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За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації
За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації
Фото з відкритих джерел
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Цьогорічна кампанія декларування завершилася. Національне агентство з питань запобігання корупції уже почало перевірку поданих декларацій.

Про це повідомив глава НАЗК Олександр Новіков, пише RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

Наголошується, що за період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації, з яких 720 509 - щорічні декларації діючих посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, які припинили працювати в органах влади минулого року.

"Найперше перевіряємо високопосадовців, поміж яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ та Верховного суду, депутати Верховної ради. У випадку, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації високопосадовця за 2019 рік, цього року його декларація по черзі не перевірятиметься", - поінформував він.

Новіков також наголосив, що у списку також ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють й журналісти. Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці.

Нагадаємо, раніше Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку.

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