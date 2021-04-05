В Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации

Но похитить удалось лишь драгоценности и деньги матери судьи

Но похитить удалось лишь драгоценности и деньги матери судьи

Фото sud.ua

В столице обокрали квартиру судьи Соломенского райсуда, она связывает это с подачей декларации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Непосредственно после подачи декларации в Киеве обокрали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк.

Это произошло с 2 до 6 часов ночи. В квартире проживают ее мать и бабушка. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.

Сама судья там зарегистрирована, но не проживает. Впрочем, грабители не знали об этом, очевидно, увидев в декларации сумму наличных средств судьи (10 тыс.долларов и 870 тыс. грн). Судья связывает ограбление с подачей ею декларации.

По данным издания, украдены драгоценности и деньги матери судьи.

Как известно из открытых источников, в официальной декларации судьи указаны четыре квартиры в Киеве, Киевской области, Харькове и Кировоградской области, дом в Белогородке (близ столицы), 10 земельных участков, несколько объектов незавершенного строительства, среди которых значится дом на 700 "квадратов".

Также семье Жовноватюк принадлежат пять авто, три из которых – Toyota LAND CRUISER.

Как сообщалось, глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества. Также она указала похищенные деньги.

Первого апреля в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования. За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации.

Вместе с тем, народным депутатам ничего не мешает врать в декларациях - глава ЦПК. Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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