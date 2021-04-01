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01 квітня 2021, 13:24 854

Глава ВСУ Данішевська задекларувала 3,5 млн зарплати й чимало майна

01 квітня 2021, 13:24 854
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Також вона вказала викраденні гроші
Також вона вказала викраденні гроші
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховного суду Валентина Данішевська опублікувала декларацію про доходи за 2020 рік.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані в декларації судді, передає.

Також Данішевська володіє двома квартирами у Києві. При цьому вона має право користування гаражем, двома земельними ділянками на Київщині (площею 2500 кв. м та 3134 кв. м) та житловим будинком під Києвом площею 161,5 кв. м, якими володіє її чоловік.

Крім того, суддя отримала торік 176 тисяч гривень пенсії та 3,5 мільйони заробітної плати.

На рахунках голова ВСУ має близько 560 тис.грн. Водночас подружжя Данішевських зберігає у готівці 42 тисячі євро, 67 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.

Зазначимо, викраденні гроші суддя вказувала і у декларації за 2020 рік.

Нагадаємо, раніше Єрмак оприлюднив декларацію.

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