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23 березня 2021, 20:44 3

В Одесі додатково розгорнули 120 ліжок для хворих на COVID-19

23 березня 2021, 20:44 3
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До роботи у "ковідному" відділенні залучать інтернів медуніверситету
Фото з відкритих джерел
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В Одеській міській лікарні №8 додатково розгорнули 120 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Медичний заклад розпочинає приймати пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

Ремонтні роботи завершені, обладнання й меблі розставлені по місцях, кисень підключено: Одеська міська лікарня №8 на Фонтанській дорозі починає прийом пацієнтів з COVID-19, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до більшості встановлених у палатах ліжок підведено кисень, система киснезабезпечення підключена до двох кріоциліндрів по 2 тисячі літрів. Крім того, там встановили цифровий рентген-апарат, нові електроприлади, стабілізатори напруги, а також сучасну систему пожежної сигналізації.

Разом з тим сформували бригади медиків, що вестимуть прийом пацієнтів і надаватимуть кваліфіковану допомогу. До роботи в цьому відділенні буде також залучено інтернів Одеського національного медуніверситету.

У мерії нагадали, що в муніципальних лікарнях Одеси з початку епідемії розгорнуто 1059 ліжко-місць для госпіталізації хворих з COVID-19.

Як повідомлялося сьогодні, на Одещині ввели "червону" зону: "Рівень захворюваності перетворився на цунамі". Серед причин стрімкого росту називають байдужість та безвідповідальність населення.

COVID-19 пандемія коронавірус Одеса ушпиталення лікарня

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