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23 березня 2021, 14:17 33

Уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин

23 березня 2021, 14:17 33
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Були визначені чіткі умови, за яких місцева влада зможе запроваджувати нові обмеження
Були визначені чіткі умови, за яких місцева влада зможе запроваджувати нові обмеження
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів України опублікував індикатори, при яких регіональні комісії з питань ТЕБ та НС зможуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження карантину на рівні громад у “помаранчевій” зоні.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

Згідно з документом, влада на місцях має право запроваджувати додаткові обмеження при наступних показниках:

  • Коли кількість нових випадків захворювання коронавірусом упродовж останніх 7 днів на території окремої територіальної громади перевищує показник 70 на 100 тисяч населення;
  • Якщо кількість нових випадків коронавірусу протягом останніх 7 днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50% та більше.

Нагадаємо, раніше мер Одеси розкритикував центральну владу через брак грошей на COVID-хворих.

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