Уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин
Були визначені чіткі умови, за яких місцева влада зможе запроваджувати нові обмеження
Були визначені чіткі умови, за яких місцева влада зможе запроваджувати нові обмеження
Кабінет міністрів України опублікував індикатори, при яких регіональні комісії з питань ТЕБ та НС зможуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження карантину на рівні громад у “помаранчевій” зоні.
Відповідна постанова опублікована на сайті Кабінету Міністрів, передає RegioNews.
Згідно з документом, влада на місцях має право запроваджувати додаткові обмеження при наступних показниках:
- Коли кількість нових випадків захворювання коронавірусом упродовж останніх 7 днів на території окремої територіальної громади перевищує показник 70 на 100 тисяч населення;
- Якщо кількість нових випадків коронавірусу протягом останніх 7 днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50% та більше.
Нагадаємо, раніше мер Одеси розкритикував центральну владу через брак грошей на COVID-хворих.
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