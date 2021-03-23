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23 марта 2021, 20:44 3

В Одессе дополнительно развернули 120 коек для больных COVID-19

23 марта 2021, 20:44 3
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К работе в "ковидном" отделении привлекут интернов медуниверситета
Фото из открытых источников
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В Одесской городской больнице №8 дополнительно развернули 120 коек для лечения больных COVID-19. Медицинское учреждение начинает принимать пациентов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Ремонтные работы завершены, оборудование и мебель расставлены по местам, кислород подключен: Одесская городская больница №8 на Фонтанской дороге начинает прием пациентов с COVID-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к большинству установленных в палатах коек подведен кислород, система кислородообеспечения подключена к двум криоцилиндрам по 2 тысячи литров. Кроме того, там установили цифровой рентген-аппарат, новые электроприборы, стабилизаторы напряжения, а также современную систему пожарной сигнализации.

Вместе с тем сформировали бригады медиков, которые будут вести прием пациентов и оказывать квалифицированную помощь. К работе в этом отделении будут также привлечены интерны Одесского национального медуниверситета.

В мэрии напомнили, что в муниципальных больницах Одессы с начала эпидемии развернуто 1059 койко-мест для госпитализации больных с COVID-19.

Как сообщалось сегодня, в Одесской области ввели "красную" зону: "Уровень заболеваемости превратился в цунами". Среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения.

COVID-19 пандемия коронавирус Одесса госпитализация больница

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