Стало відомо, коли в Україну надійде китайська вакцина від коронавірусу

Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини

Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини

Рixabay

Китайська вакцина від коронавіруса розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня. Точний час доставки стане відомо пізніше.

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