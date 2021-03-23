Стало відомо, коли в Україну надійде китайська вакцина від коронавірусу
Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини
Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини
Китайська вакцина від коронавіруса розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня. Точний час доставки стане відомо пізніше.
Про це повідомляє "Суспильне" з посиланням на представника компанії "Лекхім" Елеонору Мірошник, пише RegioNews.
25 березня "Лекхім", яка є представником Sinovac Biotech, повинна прийняти і доставити в Україну першу партію препарату під назвою CoronaVac.
Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини. Контракт з Sinovac передбачає поставку 1,9 мільйона доз.
Нагадаємо, 19 березня з виробників вакцин від коронавіруса зняли відповідальність.
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