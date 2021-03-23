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23 березня 2021, 18:50 1

Стало відомо, коли в Україну надійде китайська вакцина від коронавірусу

23 березня 2021, 18:50 1
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Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини
Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини
Рixabay
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Китайська вакцина від коронавіруса розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня. Точний час доставки стане відомо пізніше.

Про це повідомляє "Суспильне" з посиланням на представника компанії "Лекхім" Елеонору Мірошник, пише RegioNews.

25 березня "Лекхім", яка є представником Sinovac Biotech, повинна прийняти і доставити в Україну першу партію препарату під назвою CoronaVac.

Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини. Контракт з Sinovac передбачає поставку 1,9 мільйона доз.

Нагадаємо, 19 березня з виробників вакцин від коронавіруса зняли відповідальність.

Степанов пояснив, навіщо знімати відповідальність з виробників COVID-вакцин.

Україна вакцина вакцинація коронавірус Китай

 
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