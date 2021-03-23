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23 березня 2021, 18:53 2

Офіційно: Львівщина 25 березня переходить до "червоної” зони

23 березня 2021, 18:53 2
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Рішення прийняла Держкомісія ТЕБ та НС
Рішення прийняла Держкомісія ТЕБ та НС
Фото з відкритих джерел
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На території Львівської області з 25 березня встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Відповідне рішення прийняла на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 25 березня 2021 р. "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки, - повідомив Немчінов.

Як повідомлялося сьогодні, Львівська область за всіма показниками перейшла в "червону" зону - МОЗ. У відомстві заявляють, що ситуація із поширенням коронавірусу на західній Україні залишається складною.

COVID-19 коронавірус карантин червона зона Львівська область Олег Немчінов

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