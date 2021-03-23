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23 березня 2021, 10:44 18

"Рівень захворюваності перетворився на цунамі": на Одещині ввели "червону" зону

23 березня 2021, 10:44 18
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Серед причин стрімкого росту називають байдужість та безвідповідальність населення
Серед причин стрімкого росту називають байдужість та безвідповідальність населення
Фото: скріншот відео
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Починаючи з вівторка, 23 березня, Одеська область перейшла до "червоної" зони карантинних обмежень. У Одеській облдержадміністрації називають поточний ріст захворюваності "справжнім цунамі" та застерігають не ігнорувати обмеження, введені через пандемію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

В нашому регіоні склалась надзвичайно тривожна ситуація! Рівень захворюваності на коронавірус перетворився на справжнє цунамі! Надзвичайно висока смертність - 68 людей на 100 тисяч населення", - йдеться у повідомленні голови ОДА.

За інформацією Гриневецького, хворіють люди усіх вікових категорій - люди похилого віку, вагітні жінки, молодь: "вірус відтепер вражає і дітей. На жаль, помирають і медичні працівники, які стоять на захисті нашого життя і здоров’я!".

Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз - близько однієї тисячі. Підстави, які призвели до такої критичної ситуації - результат байдужості і безвідповідальності населення", - додає Сергій Гриневецький.

Так, з вівторка, 23 березня, на Одещині заборонено:

  • робота ресторанів і кафе (крім доставки і навиніс)
  • робота розважальних закладів;
  • прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення, крім супермаркетів і продовольчих магазинів;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів і 1−4 класів установ загальної середньої освіти.

Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

коронавірус карантин червона зона Одеська область локдаун

 
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