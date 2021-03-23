Незалежно від епідситуації, ЗНО пройде за графіком – Міносвіти

Пробне тестування відбудеться 10 квітня, основна сесія - 21 травня

Пробне тестування відбудеться 10 квітня, основна сесія - 21 травня

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У Міністерстві освіти і науки заявляють, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах: пробне тестування - 10 квітня, основна сесія - 21 травня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.

Під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів: пробного ЗНО, ЗНО, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Відповідно, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів, - ідеться в повідомленні.

Результати пробного ЗНО-2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Крім того, 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, українська мова і література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж за п'ятьма навчальними предметами.

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників у такі дати: до 4 червня - хімія, до 18 червня - іноземні мови, до 22 червня - математика, математика (завдання рівня стандарту), до 25 червня - українська мова, українська мова і література, історія України, біологія, до 30 червня - географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

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