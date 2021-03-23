16:38  23 березня
В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов
18:30  23 березня
Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
18:06  23 березня
Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 19:17 5

Незалежно від епідситуації, ЗНО пройде за графіком – Міносвіти

23 березня 2021, 19:17 5
Читайте также на русском языке
Пробне тестування відбудеться 10 квітня, основна сесія - 21 травня
Пробне тестування відбудеться 10 квітня, основна сесія - 21 травня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах: пробне тестування - 10 квітня, основна сесія - 21 травня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.

Під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів: пробного ЗНО, ЗНО, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Відповідно, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів, - ідеться в повідомленні.

Результати пробного ЗНО-2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Крім того, 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, українська мова і література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж за п'ятьма навчальними предметами.

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників у такі дати: до 4 червня - хімія, до 18 червня - іноземні мови, до 22 червня - математика, математика (завдання рівня стандарту), до 25 червня - українська мова, українська мова і література, історія України, біологія, до 30 червня - географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

Як повідомлялося, Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від державної підсумкової атестації.

Згодом Шкарлет пояснив, чим замінять скасовану ДПА для учнів 4-х і 9-х класів. Альтернативою ДПА є поточні результати контролю якості освіти.

освіта епідемія Міносвіти ЗНО графік

Школи Харківщини відправили на дистанційку
18 березня 2021, 10:02
У школах і вишах рекомендують посилити карантин
15 березня 2021, 21:32
Садовий запропонував перевести школи Львова на дистанційку
13 березня 2021, 17:19
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua