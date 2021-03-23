Независимо от эпидситуации, ВНО пройдет по графику – Минобразования

Пробное тестирование состоится 10 апреля, основная сессия - 21 мая

Пробное тестирование состоится 10 апреля, основная сессия - 21 мая

Фото из открытых источников

В Министерстве образования и науки заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах: пробное тестирование - 10 апреля, основная сессия - 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает RegioNews.

Во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений: пробного ВНО, ВНО, вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.

Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут скачать тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов, - говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая продлится дополнительный период регистрации на ВНО.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - русский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников в следующие даты: 4 июня - химия, 18 июня - иностранные языки, до 22 июня - математика, математика (задания уровня стандарта), до 25 июня - русский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология, до 30 июня - география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.

Как сообщалось, Минобразования освободило учеников 4 и 9 классов от государственной итоговой аттестации.

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