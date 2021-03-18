Школи Харківщини відправили на дистанційку
У Харківській області прийняли рішення про посилення карантинних обмежень, зокрема, про перехід навчання у школах на дистанційну форму.
Як передає RegioNews, таке рішення прийняли у регіональній комісії з питань ТЕБ та НС.
Так, починаючи з 18 березня школам Харківської області рекомендовано перейти на дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.
Нагадаємо, за вчорашню добу, на Харківщині підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. При цьому область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).
Раніше повідомлялось, що у медичних закладах Харківської області, які спеціалізуються на лікуванні пацієнтів із коронавірусом, гостро не вистачає лікарів.