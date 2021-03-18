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18 березня 2021, 10:02 326

Школи Харківщини відправили на дистанційку

18 березня 2021, 10:02 326
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Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в області
Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в області
Фото: з відкритих джерел
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У Харківській області прийняли рішення про посилення карантинних обмежень, зокрема, про перехід навчання у школах на дистанційну форму.

Як передає RegioNews, таке рішення прийняли у регіональній комісії з питань ТЕБ та НС.

Так, починаючи з 18 березня школам Харківської області рекомендовано перейти на дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.

Нагадаємо, за вчорашню добу, на Харківщині підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. При цьому область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).

Раніше повідомлялось, що у медичних закладах Харківської області, які спеціалізуються на лікуванні пацієнтів із коронавірусом, гостро не вистачає лікарів.

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