Шкарлет пояснив, чим замінять скасовану ДПА для учнів 4-х і 9-х класів

Альтернативою ДПА є поточні результати контролю якості освіти

Альтернативою ДПА є поточні результати контролю якості освіти

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Міністр стверджує, що атестацію відмінено, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в червоних зонах і не мали можливості навчатися в повноформатному режимі.

Про це під час години запитань до уряду сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

ДПА для 4 та 9 класів дійсно відмінено, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в червоних зонах, які на сьогодні не мали можливість навчатися в повноформатному режимі... Альтернативою ДПА на сьогодні є поточні результати контролю, - сказав Шкарлет.

За словами Шкарлета, дані деяких опитувань про те, що 72% учасників освітнього процесу вважають, що дистанційне навчання призвело до зниження якості освіти, не відповідають дійсності.

Міністр додав, що Державна служба якості освіти щоквартально здійснює моніторинг якості дистанційного навчання, також було запущено Всеукраїнську школу онлайн для посилення дистанційної форми навчання.

Дійсно є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але в цілому і МОН, і профільний комітет ВР не ставили на один щабель результат дистанційної і очної форми навчання. Для цього були реалізовані кілька інструментів для вирівняння знань студентів — Всеукраїнська школа онлайн, яка дозволяє в повноформатному режимі забезпечити процес навчання не тільки в школі, а і на дистанційній формі, - сказав Шкарлет.

Як повідомлялося, Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від державної підсумкової атестації. Рішення набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України".