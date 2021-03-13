Садовий запропонував перевести школи Львова на дистанційку

На дистанційне навчання можуть перейти учні середньої та старшої школи

На дистанційне навчання можуть перейти учні середньої та старшої школи

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з вівторка, 16 березня, школи Львова можуть перейти на дистанційне навчання у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як передає RegioNews, відповідну пропозицію вніс міський голова Львова Андрій Садовий.

Наголошується, що дистанційна форма навчання буде запропонована для школярів 5-11 класів. Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Андрій Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.

Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - підкреслив він.

Мер додав, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше й агресивніше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що у Львові штаб протидії поширенню COVID-19 прийняв рішення поки не переводити школи міста на дистанційне навчання.