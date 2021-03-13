10:26  13 березня
Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19
12:42  13 березня
Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня
10:02  13 березня
Доба в ООС: 14 порушень, загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
13 березня 2021, 17:19 131

Садовий запропонував перевести школи Львова на дистанційку

13 березня 2021, 17:19 131
Читайте также на русском языке
На дистанційне навчання можуть перейти учні середньої та старшої школи
На дистанційне навчання можуть перейти учні середньої та старшої школи
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Починаючи з вівторка, 16 березня, школи Львова можуть перейти на дистанційне навчання у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як передає RegioNews, відповідну пропозицію вніс міський голова Львова Андрій Садовий.

Наголошується, що дистанційна форма навчання буде запропонована для школярів 5-11 класів. Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Андрій Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.

Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - підкреслив він.

Мер додав, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше й агресивніше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що у Львові штаб протидії поширенню COVID-19 прийняв рішення поки не переводити школи міста на дистанційне навчання.

коронавірус школа освіта діти Андрій Садовий

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram