У школах і вишах рекомендують посилити карантин

МОН радить продовжити за потреби канікули в школах

МОН радить продовжити за потреби канікули в школах

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Міністерство освіти та науки та Міністерство охорони здоров'я рекомендують посилити карантинні заходи в закладах освіти.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

Додатково до встановлених карантинних заходів, враховуючи зростання показників захворюваності та рішення регіональних комісій ТЕБ та НС, спільні МОН і МОЗ рекомендації передбачають запровадження додаткових обмежень при "жовтих" та "помаранчевих" рівнях епідемічної небезпеки, - повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, - зазначив Шкарлет.

Також він повідомив, що, провівши консультації з міністром охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.

Шкарлет просить освітян та батьків із розумінням поставитися до таких вимушених заходів. За словами міністра освіти і науки, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні напружена.

Як повідомлялося сьогодні, в Одесі школи, крім молодших класів, переведені на дистанційне навчання. "Дистанційка" триватиме "до особливого розпорядження".

Також у Львові через спалах COVID-19 школи пішли на дистанційку. Йдеться про учнів 5-11 класів.

Окрім цього, у школах та дитячих садках Івано-Франківська продовжили карантин. Влада міста ухвалила таке рішення з огляду на складну епідеміологічну ситуацію.