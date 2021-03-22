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22 марта 2021, 17:55 4

Конституционный суд Украины переходит на "дистанционку”

22 марта 2021, 17:55 4
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Сегодня подписано распоряжение Главы КСУ
Сегодня подписано распоряжение Главы КСУ
Фото из открытых источников
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Конституционный Суд Украины переходит в режим дистанционной работы на период усиленного карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационный портал КСУ.

Из-за введения усиленного карантина и ограничительных противоэпидемических мероприятий в Украине в связи с COVID-19, с 20 марта по 9 апреля Конституционный Суд Украины будет работать дистанционно.

Распоряжением Главы Конституционного Суда Украины от 22 марта 2021 года № 25/01/2021-ОД "О дополнительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения в Конституционном Суде Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на период с 20 марта по 9 апреля 2021 года установлен режим дистанционной (надомной) работы для судей Конституционного Суда и работников структурных подразделений Секретариата Суда, — говорится в сообщении.

Как сообщалось сегодня, работу министерств переведут на дистанционку из-за локдауна. Такое решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина.

19 марта Киев попал в "красную” зоны карантина. Ранее столица находилась в "оранжевой” зоне эпидемиологической опасности.

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