У Миколаєві з'являться "карантинні" перепустки на транспорт

Перевезення здійснюватимуться за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту

Перевезення здійснюватимуться за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту

Фото з відкритих джерел

У Миколаєві обмежують пасажирські перевезення в громадському транспорті та вводять перепустки у зв'язку з погіршенням протиепідемічної ситуації, пов'язаної з COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

"Відповідно до протоколу позачергового засідання комісії ТЕБ та НС м. Миколаєва від 22.03.2021року поновлено обмеження на пасажирські перевезення. Працівники установ чи організацій критичної інфраструктури та які забезпечують життєдіяльність міста, мають оформити спеціальні перепустки для забезпечення проїзду своїх працівників в громадському транспорту Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про сферу охорони здоров’я, продовольчого забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення; водозабезпечення, правопорядку та цивільного захисту, суб'єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл тощо.

Крім того, перевезення здійснюватимуться за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками в межах кількості місць для сидіння, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Варто зауважити, що такі ж перепустки були введені у березні минулого року під час загальноукраїнського локдауну.

Нагадаємо, у Миколаєві запроваджують суворий карантин.