Роботу міністерств переведуть на дистанційку через локдаун

Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання Кабміну

Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання Кабміну

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів через введення в столиці жорсткого карантину рекомендував міністерствам та іншим органам виконавчої влади перейти на віддалений режим роботи.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання уряду 22 березня, передає RegioNews. Було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - повідомив він. Нагадаємо, 20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 року місто Київ переходить до "червоної" зони. Раніше повідомлялось, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.

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