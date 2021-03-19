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Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
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19 березня 2021, 12:18 263

Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ

19 березня 2021, 12:18 263
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Раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки
Раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки
Фото: ukrinform
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Сьогодні, 19 березня Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, згідно із яким, Київ опинився у “червоній” зоні карантину.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті МОЗ, передає RegioNews.

Крім Києва, "червоними” залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До "помаранчевої” зони віднесли Вінницьку, Донецьку, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Тернопільську Херсонську, Хмельницьку та Черкаська області.

Решта регіонів у "жовтій” зоні епіднебезпеки.

Крім того, у 10 областях перевищено показник госпіталізацій хворих із COVID-19. Це Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька та Чернівецькій області.

У Києві при пороговому рівні госпіталізації 60 на 100 тисяч населення цей показник 18 березня становив 98,7.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем спостерігається у Києві – 71,4% (при визначеному показнику 65%), Житомирській області – 66,3%, Закарпатській - 65,7%.

Нагадаємо, мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.

коронавірус Київ карантин МОЗ червона зона

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