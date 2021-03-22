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22 березня 2021, 17:33 2

Стало відомо, як обмежать залізничне сполучення в "червоних зонах"

22 березня 2021, 17:33 2
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Рішення приймуть державна або регіональні комісії по кожному регіону
Рішення приймуть державна або регіональні комісії по кожному регіону
Фото з відкритих джерел
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Укрзалізниця обмежуватиме висадку/посадку в «червоних зонах» виключно за рішенням Державних або регіональних комісій — автоматичного транспортного локдауну по Києву не буде.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

22 березня Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Так, транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ, - йдеться в повідомленні.

Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту. Зокрема, рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, про що Укрзалізниця повідомить додатково.

Як повідомлялося 17 березня, "Укрзалізниця" і надалі запускатиме спецрейси до "червоної" зони. Там вважають, що спецрейси є компромісним рішенням.

Укрзализныця залізниця червона зона Обмеження комісія рішення

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