В Киеве произошел пожар в Александровской больнице, где лечат пациентов с COVID-19

Никто не пострадал

Никто не пострадал

Фото ГСЧС

Днем в понедельник, 22 марта, пожарные ликвидировали огонь на территории Александровской больницы, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Киеве.

22 марта в 12:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на территории Александровской больницы, по ул. Шелковичная, что в Печерском районе столицы, — говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели установили, что в 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 13:37 пожар на площади 20 кв.м был локализован, а в 13:55 — ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. В результате никто не пострадал.

Вогнеборці ліквідували пожежу на території лікарні 22 березня о 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного... Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Monday, March 22, 2021

Как сообщалось, сегодня в Тернополе ночью во время пожара пострадали спасатели. Горела сауна.

15 марта в Киеве горела больница, где находятся COVID-больные. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.