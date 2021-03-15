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15 березня 2021, 15:58 6

У Києві горіла лікарня, де перебувають COVID-хворі

15 березня 2021, 15:58 6
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Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає
Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає
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У понеділок, 15 березня, в Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

О 14:34 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа.

За даними ДСНС, в кімнаті сестри-господині реанімаційного відділення, сталося загоряння чистого постільної білизни та господарського приладдя на площі 15 квадратних метрів.

"Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але тому, що стан хворих не дозволяв їх евакуювати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень, в цей час, разом з хворими, у кожній палаті перебували по одному рятувальникові і медичному працівнику", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що хворих коронавірусом в приміщеннях, де виникла пожежа, не було. Пожежу в медичному закладі загасили о 15:21. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Напомним, 12 марта в Киеве горел дом для престарелых.

коронавірус Україна Київ пожежа лікарні

 
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