У Тернополі вночі під час пожежі постраждали рятувальники

Горіла сауна

Горіла сауна

Фото: ДСНС України в Тернопільській області

У Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників цієї ночі у 02:38 годин. В банку по вулиці Замкова спрацювала пожежна сигналізація. Приїхавши на виклик, пожежники побачили, що горить не банк, а сауна, розташована на цокольному поверсі.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі за допомогою спеціального обладнання врятовано три людини, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведені на свіже повітря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час гасіння пожежі в самій сауні відбулося накопичення і викид продуктів піролізу деревини. Вибуховою хвилею зачепило чотирьох рятувальників - вони отримали термічні опіки. Двоє з них доставлені в лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

На цей момент пожежа ліквідована, причини встановлюються.

Нагадаємо, у Львові в результаті аварії за участю автомобіля ДСНС загинула дитина.