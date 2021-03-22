12:13  22 березня
У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА
15:15  22 березня
У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко
08:11  22 березня
Бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші": за добу зафіксовано 4 обстріли
UA | RU
UA | RU
22 березня 2021, 13:30 7

У Тернополі вночі під час пожежі постраждали рятувальники

22 березня 2021, 13:30 7
Читайте также на русском языке
Горіла сауна
Горіла сауна
Фото: ДСНС України в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

У Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників цієї ночі у 02:38 годин. В банку по вулиці Замкова спрацювала пожежна сигналізація. Приїхавши на виклик, пожежники побачили, що горить не банк, а сауна, розташована на цокольному поверсі.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі за допомогою спеціального обладнання врятовано три людини, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведені на свіже повітря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час гасіння пожежі в самій сауні відбулося накопичення і викид продуктів піролізу деревини. Вибуховою хвилею зачепило чотирьох рятувальників - вони отримали термічні опіки. Двоє з них доставлені в лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

На цей момент пожежа ліквідована, причини встановлюються.

Нагадаємо, у Львові в результаті аварії за участю автомобіля ДСНС загинула дитина.

Україна кримінал рятувальники ДСНС Тернопіль

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram