У Дніпрі загинуло дві людини через пожежу у будинку

Вогонь загасили швидко, однак це не врятувало життя людей

Вогонь загасили швидко, однак це не врятувало життя людей

Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі в не експлуатованому будинку в Дніпрі загинуло дві особи. За викликом було направлено вогнеборців, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла всередині приміщення будинку.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

21 березня о 21:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на провулку Шокальського Соборного району міста Дніпро, горить одноповерховий неексплуатований будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем було знищено сміття на площі 40 м кв.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили двох осіб без ознак життя (чоловічої та жіночої статі, особисті дані встановлюються)”, - повідомили надзвичайники.

Додається, що пожежу локалізовано о 22:29 та ліквідовано о 22:56. До ліквідації пожежі залучено 15 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Нагадаємо, 17 березня на Київщині в результаті пожежі на підприємстві загинули дві людини.