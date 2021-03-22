У Дніпрі загинуло дві людини через пожежу у будинку
Внаслідок пожежі в не експлуатованому будинку в Дніпрі загинуло дві особи. За викликом було направлено вогнеборців, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла всередині приміщення будинку.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
21 березня о 21:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на провулку Шокальського Соборного району міста Дніпро, горить одноповерховий неексплуатований будинок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнем було знищено сміття на площі 40 м кв.
Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили двох осіб без ознак життя (чоловічої та жіночої статі, особисті дані встановлюються)”, - повідомили надзвичайники.
Додається, що пожежу локалізовано о 22:29 та ліквідовано о 22:56. До ліквідації пожежі залучено 15 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Нагадаємо, 17 березня на Київщині в результаті пожежі на підприємстві загинули дві людини.