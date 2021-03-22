У Києві прогримів вибух у квартирі: поліція розслідує обставини

Власник помешкання отримав поранення різного ступеню тяжкості, його госпіталізували

Власник помешкання отримав поранення різного ступеню тяжкості, його госпіталізували

Фото: Нацполіція

Поліція Києва розслідує обставини вибуху у квартирі у Деснянському районі. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, яке передбачає до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

До столичної поліції з лікарні швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до них звернувся 59-річний чоловік із пораненнями, отриманими під час вибуху у власній квартирі на вулиці Закревського. На адресу події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

На місці правоохоронці встановили, що господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули. З квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи.

Тепер власнику квартири, за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт" через підрив місцевого жителя на вибуховому пристрої на Луганщині.