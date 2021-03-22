12:13  22 березня
У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА
15:15  22 березня
У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко
08:11  22 березня
Бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші": за добу зафіксовано 4 обстріли
UA | RU
UA | RU
22 березня 2021, 15:53 10

В ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19

22 березня 2021, 15:53 10
Читайте также на русском языке
Держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу
Держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу
Фото: сайт президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський має намір найближчим часом підписати закон про компенсацію можливих наслідків, спричинених вакцинацією від COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд, - повідомляє прес-служба президента.

Про це від заявив на селекторній нараді під головуванням президента щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Також під час наради в президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрові охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу швидше вакцинувати громадян, котрі записалися на щеплення через портал "Дія".

У свою чергу головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що "в українській армії вже вакциновані понад 13 тисяч осіб".

Також в уряді працюють над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.

Зазначається, що "наразі домовленості є не лише у рамках програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac і Pfizer".

За словами прем'єр-міністра, нині в країні понад 263 тисячі активних випадків коронавірусу. При цьому з 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2652 з 4909.

На нараді також зазначили, що "наразі найбільша динаміка зростання кількості хворих COVID-19 фіксується в Києві, Вінницькій та Івано-Франківській областях".

Як повідомлялося, понад 108 тис. осіб отримали першу дозу CoviShield в Україні. Найменше щеплених - в Одеській області.

Тепер в Україні стартував другий етап COVID-вакцинації: хто отримає щеплення. У МОЗ заявили про відкриття стаціонарних пунктів вакцинації.

Кабмін вакцина закон держава відповідальність вакцинація

У Києві залишилось менше 19 тисяч доз вакцини проти коронавірусу
22 березня 2021, 15:02
У Києві та трьох областях учора не зробили жодного щеплення від коронавірусу
22 березня 2021, 11:59
В Україні стартував другий етап COVID-вакцинації: хто отримає щеплення
22 березня 2021, 10:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram