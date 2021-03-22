В ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19
Президент України Володимир Зеленський має намір найближчим часом підписати закон про компенсацію можливих наслідків, спричинених вакцинацією від COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.
Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд, - повідомляє прес-служба президента.
Про це від заявив на селекторній нараді під головуванням президента щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
Також під час наради в президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрові охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу швидше вакцинувати громадян, котрі записалися на щеплення через портал "Дія".
У свою чергу головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що "в українській армії вже вакциновані понад 13 тисяч осіб".
Також в уряді працюють над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.
Зазначається, що "наразі домовленості є не лише у рамках програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac і Pfizer".
За словами прем'єр-міністра, нині в країні понад 263 тисячі активних випадків коронавірусу. При цьому з 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2652 з 4909.
На нараді також зазначили, що "наразі найбільша динаміка зростання кількості хворих COVID-19 фіксується в Києві, Вінницькій та Івано-Франківській областях".
Як повідомлялося, понад 108 тис. осіб отримали першу дозу CoviShield в Україні. Найменше щеплених - в Одеській області.