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21 березня 2021, 15:38 6

Понад 108 тис. осіб отримали першу дозу CoviShield в Україні - МОЗ

21 березня 2021, 15:38 6
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Найменше щеплених - в Одеській області
Найменше щеплених - в Одеській області
Фото з відкритих джерел
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Із початку кампанії в Україні вакциновано 108 309 осіб, з них отримали 1 дозу - 108 308 осіб, завершила вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

В Україні за минулу добу 3 968 осіб вакцинували проти Covid-19, загалом щеплених в Україні вже 108 309 осіб.

Вакцинацію проводили 134 мобільні бригади з імунізації.

Найбільша кількість вакцинованих була в Київській області – 550 щеплень. Найменше зафіксовано в Одеській – 30 щеплень.

Станом на 20 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 305 281 особа, - йдеться в повідомленні.

3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021

Як повідомлялося, за добу зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків COVID-19. Одужало 3877 осіб.

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