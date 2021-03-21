Понад 108 тис. осіб отримали першу дозу CoviShield в Україні - МОЗ

Найменше щеплених - в Одеській області

Найменше щеплених - в Одеській області

Фото з відкритих джерел

Із початку кампанії в Україні вакциновано 108 309 осіб, з них отримали 1 дозу - 108 308 осіб, завершила вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

В Україні за минулу добу 3 968 осіб вакцинували проти Covid-19, загалом щеплених в Україні вже 108 309 осіб.

Вакцинацію проводили 134 мобільні бригади з імунізації.

Найбільша кількість вакцинованих була в Київській області – 550 щеплень. Найменше зафіксовано в Одеській – 30 щеплень.

Станом на 20 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 305 281 особа, - йдеться в повідомленні.

3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021

Як повідомлялося, за добу зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків COVID-19. Одужало 3877 осіб.