Понад 108 тис. осіб отримали першу дозу CoviShield в Україні - МОЗ
Із початку кампанії в Україні вакциновано 108 309 осіб, з них отримали 1 дозу - 108 308 осіб, завершила вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.
Про це повідомляє МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
В Україні за минулу добу 3 968 осіб вакцинували проти Covid-19, загалом щеплених в Україні вже 108 309 осіб.
Вакцинацію проводили 134 мобільні бригади з імунізації.
Найбільша кількість вакцинованих була в Київській області – 550 щеплень. Найменше зафіксовано в Одеській – 30 щеплень.
Станом на 20 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 305 281 особа, - йдеться в повідомленні.
3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку...Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021
Як повідомлялося, за добу зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків COVID-19. Одужало 3877 осіб.