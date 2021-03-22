У Києві залишилось менше 19 тисяч доз вакцини проти коронавірусу

Нову поставку вакцини обіцяють до кінця місяця

Нову поставку вакцини обіцяють до кінця місяця

Фото: з відкритих джерел

Регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк повідомив, що у столиці наразі запас вакцини проти коронавірусу становить 12 тисяч доз, окрім розданих 32 стаціонарним пунктам щеплення (по 200 доз).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Hromadske.

На думку Животенюка, поки що з кампанією вакцинації поспішати поки немає куди.

Спішити тут абсолютно недоречно, тому що залишок вакцини наразі становить 12 тисяч доз, крім тих, що видали на руки 32 пунктам щеплення (по 200 доз). Нову поставку вакцини обіцяють до кінця місяця. Тоді, певно, і будуть активно розгортати кампанію з вакцинації", - повідомив він.

Крім мобільних бригад, у Києві запрацювали 32 пункти щеплення у центрах первинної медико-санітарної допомоги. У них вакцинуватимуть людей, старших 80 років, які попередньо записалися.

За словами Животенюка, вакцинувати медичних працівників у Києві мобільні бригади закінчать до кінця тижня. Тоді для них можуть визначити інші категорії щеплення.

Навантаження на такі бригади залишається ще, зокрема, у Святошинському, Шевченківському та Оболонському районах.

Раніше повідомлялось, що у Києві та трьох областях учора не зробили жодного щеплення від коронавірусу.