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22 березня 2021, 11:59 6

У Києві та трьох областях учора не зробили жодного щеплення від коронавірусу

22 березня 2021, 11:59 6
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Найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій
Найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій
Рixabay
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Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

"2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні. 111 025 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій (770 щеплень), Житомирській (310), Київській (270 щеплень), Луганській (210) та Дніпропетровській (190) областях.

У Полтавській області вакцинували 130 людей, в Одеській – 120, у Рівненській – 100, у Черкаській та Чернівецькій по 70, в Тернопільській – 60, в Івано-Франківській – 55, у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській по 50, у Закарпатській, Миколаївській та Херсонській по 30 та у Харківській області – 20.

За даними МОЗ, щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей.

2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні. 111 025 людей щеплено від початку...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021

Нагадаємо, 22 березня в Україні стартував другий етап COVID-вакцинації.

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