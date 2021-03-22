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22 марта 2021, 15:53 8

В ОП планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия прививки от COVID-19

22 марта 2021, 15:53 8
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Государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса
Государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса
Фото: сайт президента
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время подписать закон о компенсации возможных последствий, вызванных вакцинацией от COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд, - сообщает пресс-служба президента.

Об этом он заявил на селекторном совещании под председательством президента относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Также во время совещания у президента премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые дадут возможность быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дия".

В свою очередь главнокомандующий вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что "в украинской армии уже вакцинированы более 13 тысяч человек".

Также в правительстве работают над тем, чтобы поскорее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Отмечается, что "пока договоренности не только в рамках программы COVAX, но и относительно вакцин Covishield, Sinovac и Pfizer".

По словам премьер-министра, сейчас в стране более 263 тысяч активных случаев коронавируса. При этом из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2652 из 4909.

На совещании также отметили, что "в настоящее время наибольшая динамика роста количества больных COVID-19 фиксируется в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях".

Как сообщалось, более 108 тыс. получили первую дозу CoviShield в Украине. Меньше всего привитых - в Одесской области.

Теперь в Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации: кто получит прививку. В Минздраве заявили об открытии стационарных пунктов вакцинации.

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